Teile der europäischen Russland-Sanktionen sind nach Ansicht prominenter Rechtsanwälte nicht mit rechtsstaatlichen Grundsätzen vereinbar. Die derzeitigen Sanktionen griffen mitunter unzulässig weit in die Grundrechte des Einzelnen ein, heißt es in dem Brief, der unter anderem von dem ehemaligen Bundesinnenminister und Rechtsanwalt Otto Schily und einem knappen Dutzend Kollegen unterzeichnet wurde.

"Kann als 'Sippenhaftung' bezeichnet werden"

So sei nun die Familienzugehörigkeit ein möglicher Grund für Sanktionen, obwohl das EU-Gericht etwa Strafmaßnahmen gegen die Mutter des inzwischen verstorbenen Chefs der russischen Privatarmee Wagner Jewgeni Prigoschin für rechtswidrig erklärt hatte. "Der Rat hat damit eine Befugnis in das EU-Recht eingeführt, die nur als 'Sippenhaftung' bezeichnet werden kann", heißt es in dem Brief.