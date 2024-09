Harter Angriff auf Russland Baerbock dreht auf Von t-online Aktualisiert am 25.09.2024 - 01:57 Uhr Lesedauer: 2 Min. Außenministerin Annalena Baerbock konfrontiert im UN-Sicherheitsrat die russische Delegation (Archivbild). (Quelle: IMAGO/Lev Radin) Kopiert News folgen

Konfrontation im UN-Sicherheitsrat: Die deutsche Außenministerin attackiert Russland. Annalena Baerbock wendet sich in einer brisanten Rede direkt an Wladimir Putin.

Bei einer Sitzung im UN-Sicherheitsrat ist es am Dienstagabend (Ortszeit) in New York zu einem diplomatischen Eklat gekommen. Als die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock an der Reihe war, eine Rede zu halten, hatte der russische Vertreter bereits den Saal verlassen. Die Grünen-Politikerin sparte daraufhin nicht mit Kritik an der russischen Seite. In ungewöhnlich scharfen Worten kritisierte sie das Regime Wladimir Putins.

"Sie können sich vielleicht selber etwas vormachen", sagte Baerbock in Richtung der Russischen Föderation, "aber sie können nicht die ganze Welt belügen. Der stärkste Mann ihres Landes versteckt sich hinter jungen Mädchen, die er entführt hat". Eine unverblümte Attacke auf Russlands Diktator.

Baerbock spielte damit unter anderem auf die Vorwürfe mutmaßlicher Kriegsverbrechen an, die dem Kreml-Herrscher zur Last gelegt werden. So hatte der Internationale Strafgerichtshof im März 2023 einen Haftbefehl gegen Putin erlassen, weil dieser unter anderem für die Verschleppung Tausender Kinder aus der Ukraine nach Russland verantwortlich sein soll.

Baerbock macht Russland schwere Vorwürfe

Die deutsche Außenministerin gab sich kaum Mühe, ihren Unmut zu verbergen. So geißelte sie auch das Verhalten von Wassili Nebensja, dem russischen UN-Gesandten. "Der Botschafter der Russischen Föderation verlässt ja jedes Mal den Saal, nachdem er hier gesprochen hat, das haben wir jetzt schon ein paar Mal erlebt", sagte die 43-Jährige. Tatsächlich hatte Nebensja die Sitzung bereits verlassen, bevor Baerbock an die Reihe kam – wie schon bei früheren Sitzungen des Sicherheitsrats. Unter Diplomaten gilt das als Affront.

Die Vorwürfe gegen das russische Regime wiegen in der Tat schwer. So sollen im Zuge des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges gegen die Ukraine bislang mindestens 19.000 Kinder und Jugendliche von Russland entführt worden sein. Einige der Opfer konnten inzwischen in die Ukraine zurückkehren. Sie berichten davon, dass sie in Umerziehungslager gesteckt worden seien, wo sie russischer Indoktrination, aber auch physischer Gewalt ausgesetzt waren. Die meisten von ihnen wurden dann nach Russland gebracht, wo sie in Pflegefamilien untergebracht wurden.