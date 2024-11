Ungewöhnliches Bild – Was macht der Minister mit all den Frauen?

Robert Habeck hat viel zu tun. Die Ampel ist gescheitert, Neuwahlen stehen an, doch die Regierungsgeschäfte ruhen deswegen nicht. Im Gegenteil: Der Terminkalender des grünen Wirtschaftsministers ist wohl praller gefüllt als zuvor, schließlich will er auch in der nächsten Legislaturperiode eine Rolle spielen. Und nach Habecks Willen soll es keine kleine Rolle sein.

Erst kürzlich veröffentlichte der 55-Jährige ein Video auf X, in dem er etwas verklausuliert seine Ambitionen auf die Kanzlerschaft kundtat. "Kanzler Era" stand da auf einem Armband zu lesen, das Habeck im Clip trug. In Anspielung auf Taylor Swift, die derzeit erfolgreichste Popsängerin der Welt, will der Grüne wohl auch eine Epoche in der Politik prägen.