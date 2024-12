Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) würde US-Präsident Donald Trump gerne nach dessen Amtseinführung am 20. Januar und vor der für den 23. Februar geplanten Bundestagswahl besuchen. In seinem ersten Telefonat mit Trump nach dessen Wahlsieg im November habe Scholz "seinen Wunsch hinterlegt, dass er ihn sehr bald nach Amtsantritt besuchen will", heißt es in Regierungskreisen. Es sei "nicht ausgeschlossen", dass das noch klappe.