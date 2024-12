Am vergangenen Freitag hat das deutsche Einsatzschiff "Neustadt" eine neue Mission begonnen. Ziel des Einsatzes ist der chinesische Frachter "Yi Peng 3" welcher seit dem 19. November in internationalen Gewässern zwischen Dänemark und Schweden festgehalten wird. Der Besatzung des chinesischen Schiffes wird vorgeworfen, mutmaßlich auf russischem Geheiß, zwei Unterseekabel absichtlich zerstört zu haben und damit einen Millionenschaden angerichtet zu haben.

Experteneinschätzungen nach hatte die "Yi Peng 3" am 17. November seinen Anker an der Stelle der beiden Unterseekabel über den Grund der Ostsee schleifen lassen und somit die Schäden an der sensiblen Infrastruktur angerichtet. Wie Daten des Schifffahrtdienstes "marinetraffic" belegen, befindet sich das deutsche Schiff nun in unmittelbarer Nähe des chinesischen Frachters.