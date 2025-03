Die Vorgänge seien "ein schwerer Rückschlag für die Demokratie in dem Land am Bosporus", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Mittwoch in Berlin.

Die Festnahme "reiht sich ein in eine Serie erhöhten juristischen Drucks" gegen Imamoglu, kritisierte der Außenamts-Sprecher weiter. Er betonte, für die Bundesregierung seien "die Achtung demokratischer und rechtsstaatlicher Prinzipien Grundbedingungen für eine funktionierende Demokratie". Diese Haltung der Bundesregierung werde "in angemessener Weise gegenüber unseren türkischen Ansprechpartnern adressiert werden". Zu Details äußerte sich der Sprecher nicht.