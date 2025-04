Donald Trump an seinem Schreibtisch im Weißen Haus: Seine Politik wird vom Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz kritisiert. (Quelle: IMAGO/Will Oliver - Pool via CNP/imago)

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, befürchtet den Umbau der USA in eine Autokratie. Er habe sich am 20. Januar, dem Tag der Vereidigung von Präsident Donald Trump, fast ungläubig gefragt, in welcher neuen Zeit man gelandet sei, sagte Bätzing nach vorbereitetem Redetext in seiner Osternachtpredigt in Limburg.