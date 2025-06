Führende deutsche Friedens- und Konfliktforscher haben die Bundesregierung in einem Gutachten aufgefordert, sich angesichts der politischen Entwicklung in den USA auf eine Zukunft ohne die Nato vorzubereiten. Mit einer "zunehmend nationalistisch gesonnenen" US-Regierung und angesichts "territorialer Ansprüche und Drohungen gegenüber Alliierten" habe das Verteidigungsbündnis "keine Zukunft", sagte Christopher Daase vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung.

Die Entwicklung in den USA seit dem Amtsantritt Trumps im Januar bedachte Daase bei der Vorstellung des Friedensgutachtens 2025 mit scharfer Kritik. Es sei dem US-Präsidenten und "seiner MAGA-Bewegung" gelungen, "in kürzester Zeit und ohne viel Widerstand die älteste Demokratie der Welt in ein autoritäres Regime zu verwandeln". Die USA seien nunmehr ein "weiterer Unsicherheitsfaktor". Er fügte an: "Die transatlantische Partnerschaft, wie wir sie kannten, ist am Ende."