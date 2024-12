"Das Schlimmste, was Deutschland passieren könnte"

Alice Weidel: Die AfD-Politikerin will Bundeskanzlerin werden. (Quelle: Bernd von Jutrczenka / dpa)

Sie ist nicht nur die Co-Vorsitzende der Alternative für Deutschland, sondern tritt auch als Kanzlerkandidatin für ihre Partei bei der anstehenden Bundestagswahl an: Alice Weidel . Die 45-Jährige gilt als eine der umstrittensten politischen Figuren der Nation.

"Sie wäre eine hervorragende Kanzlerin"

"Ich sehe in Alice Weidel eine arrogante, durchtriebene und egoistische Machtpolitikerin, der nicht das Wohl unseres Landes, sondern ihr eigenes Ego am Herzen liegt", meint hingegen Friedrich Merkle .

"Das Schlimmste, was Deutschland passieren könnte, ist, wenn die AfD Regierungsverantwortung erhalten sollte", sagt Wolfgang Opfermann, der allein schon die Tatsache befremdlich findet, dass Alice Weidel ihren Hauptwohnsitz in der Schweiz hat, aber Ambitionen auf eine Kanzlerschaft in Deutschland hegt.