Weidel plant gemeinsamen Auftritt mit Musk

Der südafrikanische Unternehmer Elon Musk mischt sich weiter in den Bundestagswahlkampf ein. Jetzt will er AfD-Chefin Alice Weidel eine Bühne geben.

Zwischen dem US-Milliardär Elon Musk und AfD-Chefin Alice Weidel laufen nach Angaben ihres Sprechers konkrete Planungen für ein Aufeinandertreffen in einer Art Talk-Show. "Über einen X-Space zwischen den beiden sind wir bereits im Austausch", sagte Sprecher Daniel Tapp dem "Spiegel" und der Deutschen Presse-Agentur. Ein X-Space ist eine Live-Übertragung von Gesprächen auf Musks Plattform X.

Musk hatte die Idee selbst ins Spiel gebracht, nachdem sein Gastbeitrag in der "Welt am Sonntag", indem er erneut für die AfD geworben hatte, breite Diskussionen und Kritik ausgelöst hatte. "Warte bis Alice und ich ein X-Spaces-Gespräch führen. Dann verlieren sie ihren Verstand", schrieb er einer AfD-nahen Influencerin, die sich ebenfalls zu der Debatte geäußert hatte. Weidel selbst teilte diesen Kommentar Musks bei X. Sie hatte sich schon vor Tagen in einem "Lieber Elon"-Video für sein Eintreten für die AfD bedankt.