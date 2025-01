Merz will Straftäter ausbürgern: Geht das überhaupt?

Scharfe Kritik am CDU-Chef

Mit einem neuen Vorschlag für eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts hat der CDU-Vorsitzende, Friedrich Merz , für Aufregung gesorgt. Der Kanzlerkandidat der Union hatte der "Welt am Sonntag" gesagt, die von der Ampelkoalition beschlossene doppelte Staatsbürgerschaft sollte nicht der Regelfall sein, sondern künftig wieder auf begründete Ausnahmefälle beschränkt werden.

Merz führte weiter aus: "Wir holen uns damit zusätzliche Probleme ins Land." Und: "Es müsste wenigstens auf der gleichen Ebene eine Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft möglich sein, wenn wir erkennen, dass wir bei straffällig werdenden Personen einen Fehler gemacht haben." In dem Interview war Merz nach möglichen Konsequenzen aus dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg gefragt worden.

Merz bekommt seit der Veröffentlichung des Interviews Gegenwind für seine Position. Woran erwächst sich die Kritik genau? Und ist der Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft einfach so möglich?

Wer kritisiert Merz nun und warum?

Auch der Linken-Chef Jan van Aken hat Merz für einen Vorschlag zum Staatsangehörigkeitsrecht scharf verurteilt. "Was Friedrich Merz hier gesagt hat, ist nichts anderes als widerlicher Rassismus", sagte van Aken in Berlin . Merz spalte das Land. Van Aken kritisierte, das heiße nichts anderes als: "Wenn du Thomas oder Andrea heißt, dann bist du Deutscher auf immer und ewig. Aber wenn du Elef oder Sergej heißt, dann bist du nur Deutscher auf Abruf. Benimm dich ja artig und wenn du es nicht tust, dann bist du ganz schnell wieder draußen."

Welche Regelungen für die deutsche Staatsbürgerschaft gibt es derzeit?

Im vergangenen Juni trat die von der Ampelkoalition beschlossene Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes in Kraft. Danach können Menschen, die in Deutschland arbeiten und gut integriert sind, schon nach fünf statt wie bisher acht Jahren deutsche Staatsangehörige werden. Sie brauchen ihre bisherige Staatsangehörigkeit dafür nicht mehr aufzugeben. Besonders gut integrierte Ausländer können bereits nach drei Jahren eingebürgert werden. Zugleich wurden die Anforderungen für das Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung verschärft.

Wie kann die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen werden?

So regelt Artikel 28 des StAG, dass ein Deutscher "auf Grund freiwilliger Verpflichtung ohne eine Zustimmung des Bundesministeriums der Verteidigung oder der von ihm bezeichneten Stelle in die Streitkräfte oder einen vergleichbaren bewaffneten Verband eines ausländischen Staates, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt," seine Staatsangehörigkeit verliert. Dasselbe gilt für Deutsche, die sich an Kampfhandlungen einer terroristischen Vereinigung im Ausland beteiligen.