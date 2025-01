Aktualisiert am 11.01.2025 - 14:56 Uhr

Olaf Scholz akzeptierte die Wahl im Anschluss an die Abstimmung. "Wir werden gewinnen", sagte Olaf Scholz vor den applaudierenden Delegierten im Saal. Derzeit steht die SPD und den Wahlumfragen bei Werten zwischen 14 und 17 Prozent und damit deutlich hinter Union und AfD .

Anders als bei seiner ersten Kanzlerkandidatur 2021 wurde Scholz diesmal nicht in geheimer Abstimmung gewählt. Die Parteiführung begründet das damit, dass Scholz nun als Kanzler und nicht als Herausforderer antritt und es in diesen Fällen üblich sei, "per Akklamation" zu entscheiden.