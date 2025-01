Hund in Not: Mann handelt sofort

Sozialbeiträge auch auf Kapitaleinkünfte? Robert Habeck hat mit einer unausgereiften Idee den ersten Fehler im Wahlkampf gemacht. Doch statt das einzugestehen, klagen die Grünen lieber über ihr schweres Schicksal.

Wahlkampf ist die Zeit der dicken Backen. Parteien versprechen den Leuten mehr, als sie halten können. Nicht jede dicke Backe ist ein Skandal. Manchmal sagen Parteien nur, was sie gerne tun würden, wenn sie könnten. Können dann aber nicht, weil sie keine Mehrheit dafür bekommen. Manchmal aber tun Parteien nur so, als hätten sie einen guten Plan, obwohl sie keinen haben. Und hoffen darauf, dass niemand so genau hinschaut. Dann wird's wirklich problematisch.

Die Union musste das erfahren, als sie in ihr Wahlprogramm Steuersenkungen schrieb, die Ökonomen zufolge 90 bis 100 Milliarden Euro kosten würden. Ohne realistischen Plan, woher das Geld kommen soll. Alle seriösen Medien haben das deutlich kritisiert, die politische Konkurrenz auch, die Grünen vorneweg. Kanzlerkandidat Robert Habeck hat es als "Wolkenkuckucksheim" bezeichnet, als "Flunkerkanone". Die Union wolle die Leute "vergackeiern".

Das sind harte Worte, aber man kann das so machen. Die Union hat ihre Pläne danach konkretisiert. Die Kritik hat zu mehr Wahrhaftigkeit geführt. Schwierig wird es nur, wenn die Grünen dann selbst unausgereifte Ideen in den Wahlkampf werfen und so tun, als sei jede Kritik, sogar jede Nachfrage eine Zumutung.

Womit wir bei Robert Habecks Problem mit den Sozialabgaben wären. Es ist im Kern ein anderes Problem, als jetzt oft behauptet wird. Aber es ist für die Grünen mindestens genauso gefährlich. Sie schaden damit selbst der Debattenkultur im Wahlkampf. Und verfallen gerade wieder in eine Bockigkeit, die schon 2021 wesentlich zur Wahlniederlage beigetragen hat. Sie müssen jetzt wirklich aufpassen.

Eine halbe Idee

"So will Habeck Ihr Erspartes schrumpfen", titelte die "Bild"-Zeitung. Der frühere Justizminister Marco Buschmann von der FDP schimpfte über den "großen Habeck-Klau". Das ist offenkundiger Unsinn, ein mutwilliges Missverstehen. Doch das macht Habecks Idee noch nicht gut. Was daran liegt, dass man sie sehr gut missverstehen kann. Denn die Grünen geben seit Tagen keine Antworten auf entscheidende Fragen.

Die unheilvolle Geschichte beginnt am Sonntag um 18 Uhr in der ARD. Robert Habeck wird im "Bericht aus Berlin" interviewt, es geht um das Gesundheitssystem. Habeck wird gefragt, ob er die private Krankenversicherung abschaffen wolle, immerhin setzten sich die Grünen in ihrem Programm für eine Bürgerversicherung ein.

Es lohnt sich, die Frage und auch Habecks Antwort möglichst vollständig wiederzugeben. Denn inzwischen versuchen die Grünen, so zu tun, als sei das alles anders gemeint gewesen. Denn Habeck sagt nicht, was er ohne Probleme hätte sagen können, nämlich zum Beispiel: Ja, ja, ganz genau, wir wollen uns auf den Weg machen zu einer Bürgerversicherung, in die dann alle einzahlen, wodurch mehr Geld in die Kassen kommt und was so den Anstieg der Beiträge stoppen soll. Aber das ist eine große, komplizierte Reform, bei der man so oder so beginnen kann.

Alles das sagt Habeck nicht, obwohl er explizit auf die Bürgerversicherung angesprochen wird. Habeck sagt stattdessen: "Wir würden gerne die Beitragsgrundlage erhöhen." Alle gesetzlich Versicherten zahlten Abgaben auf die Arbeitslöhne. "Aber zum Beispiel Kapitalerträge sind davon freigestellt. Warum soll eigentlich Arbeit höher belastet sein als Einkommen durch Kapitalerträge? Das leuchtet mir nicht ein und deswegen schlagen wir vor, dass wir auch diese Einkommensquellen, die Menschen ja haben, sozialversicherungspflichtig machen. Sodass wir dann den Druck auf die Arbeitslöhne deutlich reduzieren. Arbeiten günstiger machen und die Kapitaleinkünfte werden dann etwas höher mit Abgaben belegt: Das wäre sozusagen ein Schritt zu mehr Gerechtigkeit innerhalb des Systems."

Ein Schritt. Innerhalb des Systems. So sagt er es.

Ein großes Problem, das eine große Antwort braucht