Grüne und Sozialdemokraten reagieren verhalten

"Wir begrüßen es, dass Sie jetzt doch wieder eine gemeinsame Lösung in der Migrationspolitik anstreben, nachdem Sie am Freitag zusammen mit CDU/CSU und AfD unser Gesprächsangebot im Bundestag noch abgelehnt hatten", schrieb Mützenich an Dürr. Allerdings geht aus dem Brief, der t-online vorliegt, nicht hervor, ob die SPD-Fraktion das Angebot der FDP konkret annimmt.