Robert Habeck hat mit seiner "Sicherheitsoffensive" Teile der Grünen verärgert. Mitglieder der Basis machen sich nun in einem internen Brief Luft.

Rund 250 Mitglieder der Grünen kritisieren ihren Kanzlerkandidaten Robert Habeck in einem Brief für seine "Sicherheitsoffensive". Der 10-Punkte-Plan bediene "rechte Narrative" und "läuft Stereotypen hinterher, die rassistische Debatten normalisieren wollen", schreiben die Verfasser in dem Brief, über den zunächst die "Bild" berichtet hat.