Die Grüne Jugend hat im innerparteilichen Streit um die "Sicherheitsoffensive" von Kanzlerkandidat Robert Habeck einen eigenen Plan vorgelegt, der sich in zentralen Punkten von Habecks Vorschlägen unterscheidet. Statt "Sicherheitsoffensive für Deutschland" trägt er den Titel "Humanität durch Sozialstaat" – und enthält genau wie Habecks Plan zehn Punkte.

"Das Grundrecht auf Asyl ist nicht verhandelbar", betont die Grüne Jugend in der Einleitung des Papiers, das t-online vorliegt und über das zunächst die "Süddeutsche Zeitung" berichtete. "Der Schutz von Menschenleben muss oberste Priorität haben." So stehe es auch im Wahlprogramm der Grünen. "Die Beteiligung an rassistischen Debatten, der Rückbau von Infrastruktur und die pauschale Verurteilung Geflüchteter waren und bleiben Fehler."