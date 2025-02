Die Expertin stellt sich vor

Dr. Sina Chen ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im National Election Study Team bei GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften in Mannheim.



In ihrer Forschung befasst sie sich mit den Ungenauigkeiten von Vorwahlbefragungen und untersucht, welche Faktoren in einem Zusammenhang mit der Prognosegenauigkeit stehen. Um diese Zusammenhänge besser zu verstehen, betrachtet sie eine Vielzahl von Wahlen in verschiedenen Ländern und Zeiträumen aus einer vergleichenden Perspektive.



Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit bei GESIS liegt in der Analyse digitaler Verhaltensdaten. Sie untersucht, welche Spuren wir im täglichen Leben im Internet hinterlassen und wie diese Daten genutzt werden können, um gesellschaftliche Trends und Verhaltensmuster besser zu verstehen. Ihr Ziel ist es, durch den Einsatz dieser modernen Datenquellen tiefere Einblicke in die Gesellschaft zu gewinnen und so zur Weiterentwicklung der Sozialwissenschaften beizutragen.