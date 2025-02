Kurz vor der Bundestagswahl bleibt die Union laut der Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos deutlich die stärkste Kraft, verliert allerdings leicht an Zustimmung. 30 Prozent der Wahlberechtigten geben an, am 23. Februar 2025 für die Union stimmen zu wollen. Das ist ein Prozentpunkt weniger als in der letzten Ipsos-Erhebung zwei Tage zuvor.