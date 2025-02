Wenn am 23. Februar fast 60 Millionen Wahlberechtigte in Deutschland einen neuen Bundestag wählen, erfolgt die Abstimmung nach verschiedenen Prinzipien, die in Artikel 38 des Grundgesetzes geregelt sind: "Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt", heißt es dort.