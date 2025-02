Die Videoplattform TikTok spielt im Wahlkampf eine wachsende Rolle. Eine neue Studie zeigt nun, welche Parteien das soziale Netzwerk am besten nutzen – und wie sie das anstellen.

In den Umfragen muss er bis zum Schluss zittern, im Netz aber ist er der Spitzenreiter: FDP-Frontmann Christian Lindner hat nach einer Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) auf TikTok die meisten Aufrufe mit einem einzelnen Wahlkampf-Video eingefahren. Darin zu sehen: die Schaumtorten-Attacke auf Lindner , unterlegt mit einem musikalischen Klassiker der US-Rapper Dr. Dre und Snoop Dogg . Insgesamt 36,8 Millionen Mal wurde das Video aufgerufen, so viel wie kein anderes eines deutschen Spitzenpolitikers im Bundestagswahlkampf.

Für die Studie, die t-online exklusiv vorliegt, haben die Forscher die Reichweite sämtlicher Bundestagsabgeordneten auf der Kurzvideo-Plattform TikTok im Zeitraum vom 1. November bis 16. Februar verglichen und inhaltlich ausgewertet. Das Ergebnis: Trotz Lindners One-Hit-Wonders ist es die AfD , die in dem sozialen Netzwerk die meisten Video-Aufrufe einfährt, nämlich rund 98,5 Millionen. Ähnliches war schon in früheren Wahlkämpfen zu beobachten.

BSW und Unionsparteien auf den hinteren Plätzen

Auf Platz vier schaffen es die Grünen – obwohl deren Frontmann Robert Habeck es nicht mit einem einzigen seiner Videos in die Top 10 der klickstärksten Clips schafft. "Stattdessen ist ein Video des Abgeordneten Robin Wagener auf Platz neun vertreten" schreiben die IW-Forscher. "Es zeigt einen Ausschnitt von Alice Weidels Auftritt in der ZDF-Sendung 'Klartext', in dem sie von dem Leiter eines Pflegeheims mit den aus seiner Sicht mangelhaften Plänen der AfD im Bereich Pflege konfrontiert wird." Versehen hat Wagener das Video mit dem Titel "Pflegeheimleiter entlarvt Alice Weidel". Ganz hinten im Ranking landen das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) sowie die Unionsparteien CDU und CSU mit 31,1 Millionen beziehungsweise 19,7 Millionen Aufrufen.