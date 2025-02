Die Kanzlerschaft von Olaf Scholz ist zu Ende, der SPD-Politiker wurde am Sonntag per klarem Wählervotum abgewählt. Doch ganz von der politischen Bühne verschwinden wird Scholz womöglich nicht.

Es ist das schlechteste Ergebnis der Sozialdemokraten bei einer Bundestagswahl seit jeher. Scholz hat es als Spitzenkandidat der Partei maßgeblich zu verantworten. Bis zuletzt hoffte die Parteispitze auf die rund 27 Prozent unentschlossenen Wähler , die sich erst in der Wahlurne für den SPD-Kanzler entscheiden und so die lange erhoffte Stimmungswende bringen würden. Diese blieb aus, Scholz konnte sein Wahlwunder von 2021 nicht wiederholen.

Der SPD-Kampagne fehlte zuletzt der Schwung, nichts schien so richtig zu zünden. Egal, was sich die Parteistrategen überlegten, nichts half aus dem Umfragetief heraus. Selbst das umstrittene Asyl-Manöver von Friedrich Merz , als dieser Ende Januar einen Bundestagsantrag mit AfD-Stimmen beschloss, nützte der SPD nicht in den Umfragen. Das lag vor allem an ihrem Kanzlerkandidaten, der nach drei Jahren Ampelregierung nur noch wenig Sympathien bei den Deutschen genoss. Scholz' persönliche Umfragewerte lagen teils noch unter denen seiner Partei.

Wie geht es mit Scholz weiter?

Scholz als einfacher Abgeordneter?

"Das steht schon ewig lange fest", hatte Scholz am Samstag bei seinem Wahlkampfabschluss in Potsdam auf eine entsprechende Journalistenfrage gesagt. Sollte er das Direktmandat gewinnen, wolle er die gesamte Legislaturperiode im Bundestag bleiben.

Scholz hatte immer wieder betont, wie wichtig ihm das Direktmandat sei: "Das höchste Amt, in das man in Deutschland direkt gewählt werden kann, ist das des Abgeordneten im Deutschen Bundestag", hatte er im November bei seiner Aufstellung als Direktkandidat in Potsdam gesagt. Allerdings war lange unklar, ob er das Mandat tatsächlich auch antreten würde. Bislang hieß es, Scholz strebe einen Kanzlerabgang in Würde an. Jetzt ist klar, was Scholz damit meint.