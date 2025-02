Nach dem Wahlerfolg der AfD richtet die Vorsitzende Alice Weidel ihren Blick schon auf die nächste Bundestagswahl. Die Union könne mit SPD und Grünen keine stabile Regierung bilden, die vier Jahre halte, sagte sie in der "Berliner Runde" von ARD und ZDF. "In den nächsten Jahren werden wir die Union überholen." Gleichzeitig kündigte sie an, auch die neue AfD-Fraktion werde "vernünftigen Anträgen der Union zustimmen, wenn es denn erforderlich ist". Mit linken Parteien könnten CDU und CSU ihre Politik nicht umsetzen – vor allem was die Begrenzung irregulärer Migration betreffe. "Das ganze Ding wird krachend scheitern", prophezeite Weidel.