Welche Hochrechnung kam dem Ergebnis am nächsten?

FDP-Kanzlerkandidat Christian Lindner: Obwohl die erste Hochrechnung des ZDF die FDP bei fünf Prozent einordnete, verpasste die Partei den Einzug in den Bundestag. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa)

Sowohl ARD als auch ZDF informierten am Wahlabend über die neuesten Hochrechnungen. Diese unterschieden sich jedoch. Wer näher am tatsächlichen Wahlergebnis dran war.

Doch welcher Sender hatte die Nase vorn und kam bei seinen Hochrechnungen dem tatsächlichen Wahlausgang am nächsten?

Hochrechnungen der ARD

Hochrechnungen des ZDF

Je nach Partei gehen Hochrechnungen und Endergebnis mehr oder weniger weit auseinander. Die ARD hat das Abschneiden der Union bei der ersten Hochrechnung noch 0,5 Prozentpunkte höher eingeschätzt als nicht ganz zwei Stunden später. Das ZDF präsentierte hingegen von Beginn an niedrigere Zahlen.

Bei der AfD haben sich beide Sender in ihren ersten Hochrechnungen um mindestens ein Prozentpunkt vertan und die rechtspopulistische Partei bei nicht einmal 20 Prozent verortet. Erst in den späteren Hochrechnungen nähert sich die Partei dem wirklichen Wahlergebnis an, wenngleich ARD und ZDF sie auch noch um 21 Uhr schlechter einschätzten.