So nah waren die Umfrageinstitute in diesem Jahr dran

Sahra Wagenknecht: Die von ihr gegründete und nach ihr benannte Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) scheiterte denkbar knapp an der Fünfprozenthürde. (Quelle: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler/imago)

Die Bundestagswahl 2025 stellte nicht nur die Parteien, sondern auch die Meinungsforscher vor große Herausforderungen. So schnitten die Institute ab.

Die Vorhersagen zur Bundestagswahl 2025 haben sich als besonders anspruchsvoll erwiesen, da zwei Parteien an der 5-Prozent-Hürde gescheitert sind. Besonders bei den Vorwahlumfragen konnten sich YouGov und Insa als die genauesten Institute hervortun, während bei den Exit-Polls, also Nachwahlbefragungen, die Forschungsgruppe Wahlen am besten abschnitt. Das hat das Portal "marktforschung.de" analysiert.