Bundestagswahl 2021

Laschet rechnet im Wahlkampf mit Unterstützung der Kanzlerin

03.06.2021, 08:31 Uhr | dpa, sle

Angela Merkel und Armin Laschet: Der NRW-Ministerpräsident will Bundeskanzler werden. (Quelle: imago images)

Für die Bundestagswahl rechnet Armin Laschet mit der Unterstützung der Kanzlerin. Doch Angela Merkel plant offenbar kaum Wahlkampfauftritte.

CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet rechnet mit Wahlkampfunterstützung von Kanzlerin Angela Merkel. "Angela Merkel ist die Bundeskanzlerin der Union und wird uns unterstützen. Sie wird im Wahlkampf sichtbar sein und öffentlich auftreten, bestimmt auch mal auf einer Wahlkampfbühne", sagte Laschet den Zeitungen der Funke Mediengruppe und der französischen Zeitung Ouest-France.

Dabei hat Angela Merkel offenbar andere Pläne. "Die Kanzlerin nimmt an diesem Wahlkampf nicht im Entferntesten so teil wie früher", hieß es nach Informationen des Nachrichtensenders NTV aus CDU-Kreisen. Man rechne nur mit vereinzelten Auftritten zusammen mit den Kanzlerkandidaten. Als echte Wahlkämpferin werde sie aber offenbar nicht auftreten, zumal es weder in der Parteizentrale noch im Kanzleramt vorbereitete Pläne für Auftritte geben soll.

Laschet setzt im Wahlkampf auf Klimaschutz

Die größte Konkurrenz bei der Bundestagswahl für Armin Laschet sind derzeit die Grünen. Nach einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Forsa vom Mittwoch liegt die CDU bei 25 Prozent, die Grünen mit ihrer Spitzenkandidatin Annalena Baerbock bei 24 Prozent.

Mit Blick auf das zentrale Wahlkampfthema Klimaschutz sagte Laschet: "Wichtig ist, nicht theoretisch über Klimaschutz zu reden, sondern es in der Realität auch sozialverträglich zu machen. Das fehlt bei den Grünen." Sein Ziel sei es, "Klimaschutz so zu gestalten, dass wir klimaneutral werden, aber Industrieland mit Stahl, Chemie und Automobilbau bleiben."