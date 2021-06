Amtierender Bundestagspräsident

Schäuble kann sich weitere Amtszeit vorstellen

15.06.2021, 17:49 Uhr | sle, t-online

Kein Politiker ist so lange im Bundestag wie Wolfgang Schäuble. Doch der 78-Jährige denkt noch nicht an die Rente. Auch in der neuen Legislaturperiode kann sich der CDU-Politiker vorstellen, ein Amt zu bekleiden.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble kann sich eine zweite Amtszeit vorstellen. Das sagte der CDU-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Mir macht das Amt Freude", sagte Schäuble. Allerdings müsse zuerst das Ergebnis der Bundestagswahl im September abgewartet werden. Die stärkste Fraktion im Bundestag hat "ein gewisses Vorschlagsrecht für den Bundestagspräsidenten", so Schäuble.

Seit 1972 ist der gebürtige Freiburger Mitglied des Bundestages. Er war bereits zwei Mal Bundesminister des Inneren (1989 bis 1991 und von 2005 bis 2009) sowie Bundesminister der Finanzen (2009 bis 2017).

Im anstehenden Bundestagswahlkampf will sich der amtierende Bundestagspräsident zudem dafür einsetzen, dass die AfD keinen Erfolg habe. "Aber Menschen, die eine Partei wählen, die mir nicht gefällt, vom demokratischen Diskurs auszuschließen, ist nicht klug", ergänzte der 78-Jährige.