Leseraufruf zur Bundestagswahl

Welches Thema entscheidet über Ihre Stimme?

04.08.2021, 18:00 Uhr | cj, t-online

Füße an einer Weggabelung: Rente, Klima oder doch noch etwas anderes – welches Thema bestimmt Ihre Wahlentscheidung? (Quelle: Mananya Kaewthawee/Thinkstock by Getty-Images)

Klima, Rente oder Pflege? Die verschiedensten Themen sind für Menschen in Deutschland wahlentscheidend. Welches ist es für Sie – und warum genau? Schreiben Sie uns, was für Ihr Kreuzchen den Ausschlag gibt.

Der Kampf um die Gunst der Wählerinnen und Wähler vor der Bundestagswahl hat längst begonnen. Dabei spielen für die Entscheidung ganz verschiedene Themen eine wichtige Rolle.



Während sich einige Menschen vorrangig über ihre Rente sorgen, steht für viele eindeutig die Klimakrise im Vordergrund. Bei anderen Menschen wiederum prägen die Gedanken an zu pflegende Angehörige den Alltag. Auch Digitalisierung, Arbeitsmarkt und Bildungspolitik können von zentraler Bedeutung bei der Entscheidung für die eine oder andere Partei seien.





Ihre Meinung auf t-online: Schicken Sie uns eine E-Mail an lesermeinung@stroeer.de



Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Aspekte, die die Wahl von Bürgerinnen und Bürgern entscheiden. Was genau beschäftigt Sie bei dieser Wahl am meisten?

Welches eine Thema ist für Sie wichtiger als alle anderen? Warum wollen Sie Ihr Kreuzchen am 26. September so setzen, wie Sie aktuell planen? Welche Partei setzt das Thema Ihrer Meinung nach am besten um?

Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail mit Ihrer Meinung an lesermeinung@stroeer.de. Bitte nutzen Sie für Ihre Einsendung den Betreff "Wahlentscheidung".