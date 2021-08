Solarpflicht, Ölheizungen, Tempolimit

Das wollen die Grünen beim Klimaschutz sofort ändern

03.08.2021, 14:09 Uhr | lw, t-online, dpa

Mit einem Sofortprogramm wollen die Grünen die Klimapolitik in Deutschland revolutionieren. Kanzlerkandidatin Baerbock und Co-Chef Habeck haben ihren Masterplan vorgestellt. Ein Überblick.

Die Grünen-Spitze stellt zur Stunde ihr Konzept für ein "Klimaschutz-Sofortprogramm" vor. Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und ihr Co-Parteichef Robert Habeck präsentieren dazu im Naturschutzgebiet Biesenthaler Becken nördlich von Berlin Projekte, die sie im Falle einer Beteiligung an der nächsten Bundesregierung in den ersten Monaten auf den Weg bringen wollen.

Nicht nur für Unternehmen, auch für Bürger soll es gravierende Veränderungen geben – darunter ein Tempolimit auf Autobahnen, eine Solarpflicht für Neubauten und das Verbot von neuen Ölheizungen.

Das sind die wichtigsten Punkte im Überblick:

Erneuerbare Energien schneller ausbauen: Dazu gehört eine Solarpflicht bei Neubauten, öffentlichen Gebäuden, Gewerbegebäuden und bei umfangreichen Sanierungen. Zwei Prozent der Fläche eines Bundeslandes sollen für Windkraft genutzt werden. Bürger-Projekte sollen gestärkt werden, um eine höhere Akzeptanz für die Energiewende zu schaffen.

können.

Das Sofortprogramm kündigten die Grünen in ihrem im Juni verabschiedeten Wahlprogramm bereits an. Sie wollen "auf den 1,5-Grad-Pfad" kommen, also eine Politik verfolgen, die den globalen Temperaturanstieg im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter entsprechend begrenzt. Deutschland müsse seinen Ausstoß an klimaschädlichem Kohlendioxid in den kommenden Jahren drastisch senken, heißt es im Wahlprogramm.

In Umfragen liegen die Grünen seit längerem auf dem zweiten Platz hinter der Union bei zuletzt um die 20 Prozent. Damit ist es gut möglich, dass sie nach der Bundestagswahl am 26. September an Gesprächen über eine Regierungsbildung beteiligt sind.