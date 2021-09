Rente mit 67, Tempolimit, Klimaschutz

Was die Parteien planen: Der Schnellüberblick

Bundestagswahl am 26. September: t-online zeigt Ihnen, wie gewählt wird, wofür die Spitzenkandidaten stehen und wer in den Umfragen vorne liegt. (Quelle: t-online)

Früher war mehr Inhalt – so zumindest der weitverbreitete Vorwurf vor dieser Bundestagswahl. t-online schafft Abhilfe: mit einem kompakten Überblick über die wichtigsten Positionen der Parteien.

Sie wollen an die Macht – aber was wollen sie dann eigentlich mit ihr anstellen? Die Chancen für SPD, CDU/CSU, Grüne und FDP stehen derzeit recht gut, nach der Bundestagswahl am 26. September an einer Regierung beteiligt zu sein.

Doch wofür stehen die Parteien eigentlich? t-online hat die wichtigsten Positionen in fünf Themenblöcken – Klima, Soziales/Gesundheit, Wirtschaft/Jobs, Steuern/Rente und Migration/Integration – zusammengefasst. In dieser interaktiven Grafik können Sie sich horizontal durch die Themen scrollen:

Wer es genauer wissen will, findet eine etwas ausführlichere Zusammenfassung der Wahlprogramme in diesen Texten: SPD, CDU/CSU, Grüne, FDP, Linke, AfD. Dort ist am Schluss auch jeweils ein Link zum kompletten Wahlprogramm der Parteien zu finden. Im Wahl-O-Mat können Sie Ihre eigenen Positionen mit denen der Parteien abgleichen.