LIVEGut drei Wochen vor der Wahl

Im Livestream: Laschet stellt Wahlkampfteam vor

03.09.2021, 09:19 Uhr | dpa

Die Union stellt sich im Wahlkampf breiter auf: Jetzt stellt Kanzlerkandidat Laschet ein Team aus Experten vor, die ihn im Wahlkampf prominent unterstützen sollen. Verfolgen Sie hier den Livestream.

Unter dem Eindruck abgestürzter Zustimmungswerte holt sich Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet gut drei Wochen vor der Bundestagswahl Unterstützung von acht Experten an die Seite.



Verfolgen Sie die Pressekonferenz im Livestream oder lesen Sie die wichtigsten Aussagen in unserem Liveticker.



Liveticker

09.19 Uhr: Für Bildung ist Karin Prien zuständig. Die Politikerin ist aktuell Bildungsministerin in Schleswig-Holstein. Laut Prien muss die Digitalisierung an den Schulen verstärkt werden. Laschet ergänzt, es sei denkbar, künftig die Bildungspolitik stärker aus dem Bund zu steuern.

09.14 Uhr: Für Sicherheitspolitik stellt Laschet den Terrorismusexperten Peter R. Neumann vor. Der Politikwissenschaftler unterstützte den Kanzlerkandidaten bereits 2017 bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Laut Neumann können man Sicherheitsfragen nicht mehr nur durch "eine Brille betrachten". Katastrophen wie etwa in Afghanistan hätten mittlerweile auch direkte Auswirkungen auf Deutschland. Deshalb unterstütze er unter anderem Laschets Forderung, einen nationalen Sicherheitsrat im Kanzleramt zu gründen.

09.10 Uhr: Für den Umbau der Verwaltung und Digitalisierung holt Laschet die CSU-Politikerin Dorothee Bär auf die Bühne. Sie fordert unter anderem ein neues Ministerium für Digitalisierung und Innovation. Bär spricht von einem kommenden "Entfesselungsjahrzehnt", in dem unter anderem die Gründerszene gestärkt werden soll.

09.06 Uhr: Nächstes Thema ist die Klimapolitik. "Turbo- statt Vetorechte" fordert Laschet, um die Wirtschaft klimafreundlich umzubauen. Für Klimafragen ist in dem Team von Laschet Andreas Jung zuständig. "Wir setzen auf Innovation und Technologie", sagt Jung zum Klimakonzept der Union. "Umwelt, Wirtschaft und Soziales: Das ist unser Weg", fasst Jung das Konzept zur Transformation der Wirtschaft zusammen.

09.04 Uhr: Als erstes Thema kommt Laschet auf die Wirtschaftspolitik und Finanzen zu sprechen. "Entlasten statt belasten" lautet dabei eines von Laschets Prinzipien. Zuständig für beide Themen soll dabei Friedrich Merz sein.

09.01 Uhr: Armin Laschet beginnt die Pressekonferenz. Er spricht von einer "Richtungsentscheidung" bei der kommenden Bundestagswahl. Ihm sei es in der Union dabei immer wichtig gewesen, in einem Team zu agieren. "Es gibt auch Persönlichkeiten, die neue und originelle Ideen für die Zukunft entwickelt haben", so der Kanzlerkandidat der Union.

08.56 Uhr: Die Pressekonferenz soll in wenigen Minuten beginnen.