Gut drei Wochen vor der Wahl

Das ist das Wahlkampfteam von Armin Laschet

03.09.2021, 09:45 Uhr | t-online

Die Union stellt sich im Wahlkampf breiter auf: Mit einem achtköpfigen Expertenteam will Kanzlerkandidat Laschet den Rückstand zur SPD wieder aufholen. Vertreten sind darin nicht nur Politiker.

Unter dem Eindruck abgestürzter Zustimmungswerte holt sich Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet gut drei Wochen vor der Bundestagswahl Unterstützung von acht Experten an die Seite.



Lesen Sie die wichtigsten Aussagen der Vorstellung in unserem Liveticker nach.

Liveticker

09.42 Uhr: Die Pressekonferenz ist nun beendet.

09.38 Uhr. Damit ist das achtköpfige Team komplett. "Ich freue mich schon auf diesen Endspurt", sagt Laschet zum Ende der Vorstellung während er alle Mitglieder wieder auf die Bühne holt. Er sei nun gespannt, mit welchen Köpfen die SPD neben Olaf Scholz in die Wahl ziehen wird. Man setze sich in jedem Fall dafür ein, dass es nach der Wahl zu keinem linken Bündnis kommt. "Experten statt Experimente", prangt im Hintergrund als Slogan an der Wand.

09.33 Uhr: Barbara Klepsch soll sich um soziale Themen und Kommunalpolitik kümmern. Aktuell ist die CDU-Politikerin Ministerin für Kultur und Tourismus in Sachsen. Wichtig ist Klepsch unter anderem, dass auf dem Land wieder mehr Ärzte tätig sind. In den Metropolregionen fordert sie bis 2025 1,5 Millionen neue Wohnungen.

09.28 Uhr: Ansprechpartner für die Kreativwirtschaft ist Joe Chialo, der in Berlin für den kommenden Bundestag kandidiert. "Wir haben gemerkt in dieser pandemischen Zeit, dass es ohne Kunst und Kultur sehr still wird", stellt Chialo klar. Allerdings kommen aus seiner Sicht beide Themen noch immer zu kurz. Daher habe sich Chialo auch entschieden, für den kommenden Bundestag zu kandidieren: "Ich will verhindern, dass derart viele Künstler noch einmal derart massiven Existenzängsten ausgesetzt sind." Wichtig sei ihm dabei, dass es der Union nie um Verbote gehe, auch über die Kulturpolitik hinaus.

09.24 Uhr: Laschets Expertin für die Familienpolitik ist die stellvertretende CDU-Chefin Silvia Breher. Die Pandemie habe gezeigt, wie stark Familien unter Druck geraten sind. Daher müsse man in Zukunft ihnen mehr Freiräume schaffen und sie entlasten.

09.19 Uhr: Für Bildung ist Karin Prien zuständig. Die Politikerin ist aktuell Bildungsministerin in Schleswig-Holstein. Laut Prien muss die Digitalisierung an den Schulen verstärkt werden. Laschet ergänzt, es sei denkbar, künftig die Bildungspolitik stärker aus dem Bund zu steuern.

09.14 Uhr: Für Sicherheitspolitik stellt Laschet den Terrorismusexperten Peter R. Neumann vor. Der Politikwissenschaftler unterstützte den Kanzlerkandidaten bereits 2017 bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Laut Neumann können man Sicherheitsfragen nicht mehr nur durch "eine Brille betrachten". Katastrophen wie etwa in Afghanistan hätten mittlerweile auch direkte Auswirkungen auf Deutschland. Deshalb unterstütze er unter anderem Laschets Forderung, einen nationalen Sicherheitsrat im Kanzleramt zu gründen.

09.10 Uhr: Für den Umbau der Verwaltung und Digitalisierung holt Laschet die CSU-Politikerin Dorothee Bär auf die Bühne. Sie fordert unter anderem ein neues Ministerium für Digitalisierung und Innovation. Bär spricht von einem kommenden "Entfesselungsjahrzehnt", in dem unter anderem die Gründerszene gestärkt werden soll.

09.06 Uhr: Nächstes Thema ist die Klimapolitik. "Turbo- statt Vetorechte" fordert Laschet, um die Wirtschaft klimafreundlich umzubauen. Für Klimafragen ist in dem Team von Laschet Andreas Jung zuständig. "Wir setzen auf Innovation und Technologie", sagt Jung zum Klimakonzept der Union. "Umwelt, Wirtschaft und Soziales: Das ist unser Weg", fasst Jung das Konzept zur Transformation der Wirtschaft zusammen.

09.04 Uhr: Als erstes Thema kommt Laschet auf die Wirtschaftspolitik und Finanzen zu sprechen. "Entlasten statt belasten" lautet dabei eines von Laschets Prinzipien. Zuständig für beide Themen soll dabei Friedrich Merz sein.

09.01 Uhr: Armin Laschet beginnt die Pressekonferenz. Er spricht von einer "Richtungsentscheidung" bei der kommenden Bundestagswahl. Ihm sei es in der Union dabei immer wichtig gewesen, in einem Team zu agieren. "Es gibt auch Persönlichkeiten, die neue und originelle Ideen für die Zukunft entwickelt haben", so der Kanzlerkandidat der Union.

08.56 Uhr: Die Pressekonferenz soll in wenigen Minuten beginnen.