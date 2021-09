LIVEDebatte über Wahlverhalten

Experten diskutieren: Was entscheidet die Bundestagswahl?

07.09.2021, 16:19 Uhr | t-online

Wer Kanzlerin oder Kanzler wird, ist längst nicht sicher. Die Umfragewerte schwanken. Expertinnen und Experten diskutieren im Livestream von "Wissenschaft im Dialog": Welche Faktoren werden schließlich ausschlaggebend sein?

Selten waren Wahlen in Deutschland so spannend wie die bevorstehende Bundestagswahl. Fast täglich veröffentlichen Meinungsforschungsinstitute neue Umfragewerte. Dabei zeigt sich eines: Wer am Ende die Nase vorn haben wird, ist noch offen.

Was wird letztlich ausschlaggebend sein? Welche Faktoren spielen eine Rolle, wenn wir am 26. September – oder schon jetzt per Briefwahl – unsere Stimme abgeben? Langfristige Parteibindungen oder aktuelle Ereignisse wie die Flutkatastrophe und das Debakel in Afghanistan? Die Kandidatinnen und Kandidaten? Die noch ausstehenden TV-Trielle? Oder die Programmatik einzelner Parteien?



"Die Debatte" ab 18 Uhr im Livestream

Diese und weitere Fragen werden knapp drei Wochen vor der Bundestagswahl heute ab 18 Uhr im Projekt "Die Debatte" von "Wissenschaft im Dialog" diskutiert. Zwei der renommiertesten Wahlforscherinnen und Wahlforscher Deutschlands, Prof. Dr. Sigrid Roßteutscher von der Frankfurter Goethe-Universität und Prof. Dr. Thorsten Faas von der Freien Universität Berlin sowie ZDF-Politbarometer-Experte Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen geben Einblicke in ihre Forschung zum Wahlverhalten der Bundesbürger und Bundesbürgerinnen: Wann entscheiden wir uns? Ist für die Kandidatin oder den Kandidaten im Wahlkampf überhaupt noch etwas zu reißen? Und warum liegt uns eine Partei näher als eine andere?



Diskutieren Sie mit und stellen Sie Ihre Fragen! Die Veranstaltung können Sie oben live bei YouTube verfolgen.

Dieser Artikel ist im Rahmen des Projekts "Die Debatte" von Wissenschaft im Dialog entstanden. "Die Debatte" ist eine Plattform für die Diskussion aktueller kontroverser Themen aus der Wissenschaft. Sie will die wissenschaftliche Perspektive stärker in öffentlich viel diskutierte Themen einbringen.