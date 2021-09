Aktueller Leseraufruf

Werden Sie eine der kleinen Parteien wählen?

21.09.2021, 10:56 Uhr | cj, t-online

47 Parteien nehmen an der Bundestagswahl teil. Viele davon sind Kleinstparteien, die es wohl nicht über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen werden. Wollen Sie eine der kleinen Parteien wählen? Verraten Sie uns, warum.

Die Tierschutzpartei, Volt oder die Europäische Partei Liebe – neben den sechs aktuell im Bundestag vertretenen Parteien gibt es viele weitere, die darum kämpfen, ihren mitunter recht spezifischen politischen Vorstellungen Aufmerksamkeit zu verschaffen.



Oft heißt es, eine Stimme für eine der Kleinstparteien sei eine verschenkte Stimme. Denn die Wahl von Parteien, die es höchstwahrscheinlich nicht über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen werden, beeinflusst die Sitzverteilung im Parlament nicht. Dennoch entscheiden sich immer wieder eine ganze Reihe von Wählerinnen und Wählern für kleine Parteien, die ihren persönlichen Interessen besonders nahestehen. Wollen auch Sie am Sonntag bei einer dieser Parteien Ihr Kreuzchen machen?

Schreiben Sie uns, warum Sie sich dieses Jahr für eine der kleinen Parteien entscheiden werden. Vertreten diese am besten Ihre Interessen, fühlen Sie sich von den großen Parteien nicht ausreichend repräsentiert? Oder haben Sie vielleicht tatsächlich die Hoffnung, dass Ihre favorisierte Partei es in diesem Jahr über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen könnte?

