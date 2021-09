Nach Bundestagswahl

Scholz: "Klar, dass wir daraus jetzt einen Auftrag ableiten"

27.09.2021, 12:10 Uhr | dpa

Die SPD gewinnt die Bundestagswahl und will jetzt eine Regierung bilden – doch das will auch die Union. In einer Pressekonferenz bekräftigte Scholz nun, dass die Bürger ihn als Kanzler wollen.

Die SPD hat die Bundestagswahl nach dem Ergebnis der Auszählung aller Wahlkreise gewonnen. Erstmals seit mehreren Jahren legte sie wieder zu und kam auf 25,7 Prozent. Die Wähler hätten gezeigt, dass sie Olaf Scholz als Kanzler wollten, so der SPD-Kandidat nach der Verkündung der ersten Zahlen am Sonntag. Wie interpretiert er die Ergebnisse? Welche Koalition strebt er an? Darüber informierte er.

Das sind die wichtigsten Aussagen:

11.54 Uhr In seinem Abschlussstatement betont Scholz: Alle drei Parteien einer möglichen Ampel-Regierung eine eines: "Die Vorstellung, wie Fortschritt in Deutschland gelingen kann." Er fügt hinzu: "Wenn also drei Parteien, die den Fortschritt im Blick haben..., sich zusammentun, dann kann das gut werden". Das wolle man gemeinsam auf den Weg bringen. Das Mandat der Bürger sei dafür vorhanden.

11.52 Uhr Wie könne er in Angela Merkels Fußstapfen treten, und dies gut ausfüllen? Und was für ein Partner wäre Deutschland in der internationalen Politik? "Das transatlantische Bündnis ist essenziell für Deutschland, und für eine Regierung unter meiner Führung", so Scholz. In der gegenwärtigen Welt sei eine gute Zusammenarbeit wichtiger denn je.

11.47 Uhr Gibt es bereits eine Entscheidung bezüglich des SPD-Fraktionsvorsitzes? "Wir haben einen formalen Vorschlag noch nicht gemacht, aber wir sind uns alle einig, dass unser jetziger Fraktionsvorsitzender ein ganz toller Mann ist". Rolf Mützenich sei "ein toller Mann, und den brauchen wir da", betonte er nochmals. Die neue SPD-Fraktion wählt am Mittwoch ihren Vorsitzenden.

11.43 Uhr Laschet habe bekannt gegeben, dass er gestern bereits mit der FDP gesprochen habe, und dies heute mit den Grünen tue. Was tue die SPD?, wird Scholz gefragt. "Natürlich gibt es Kontakte, und im Übrigen werden wir das ja jetzt auch nach den Beschlüssen, die wir gefasst haben, konkret vorantreiben", so Scholz. "In aller Ruhe", werde das getan. Partei-Chef Norbert Walter-Borjans betont, dass die Wahl gezeigt habe, dass eine sogenannte Ampel-Konstellation favorisiert sei. Die Stimmung sei pro einem Kanzler Olaf Scholz.

11.40 Uhr Auf eine Frage nach dem Rahmen der jetzt anstehenden Verhandlungen antwortet Scholz: Er habe sich immer Mühe gegeben, Verhandlungen so zu führen, dass es für alle Parteien passe. In diesem Fall sei es auch wichtig, dass es für das ganze Land gut sei.

11.37 Uhr Wie lange werden Sondierungen und Koalitionsverhandlungen dauern?, wird Scholz auf Englisch gefragt. Er geht von einem Ergebnis vor Weihnachten aus, antwortet der SPD-Kanzlerkandidat, ebenfalls auf Englisch. Eine weitere Frage auf Englisch erwidert er mit: "Das ist eine deutsche Pressekonferenz, bitte."

11.36 Uhr Vor der Wahl habe man immer gesagt, es mache keinen Sinn zu spekulieren. "Denn es ist Demokratie", so Scholz. Der Auftrag, den die SPD jetzt durch die Wahl bekommen habe, sei mit Grünen und FDP eine Regierung zu bilden. "Und das wollen wir jetzt auch."

11.33 Uhr Es habe eine gute Zusammenarbeit gegeben in der ganzen Führung und in der gesamten Partei – das habe zu dem guten Ergebnis geführt, das man jetzt sehe. Die Bürgerinnen und Bürger hätten gesehen, dass diese Zusammenarbeit funktioniere, und die SPD Deutschland gut führen könne. "Dazu gehört auch, dass wir jetzt Koalitionsverhandlungen nicht in der Öffentlichkeit führen." Es gehe zunächst darum, dass es vertrauensvoll zu einem Austausch unter den jeweiligen Parteien komme.

11.32 Uhr "Es geht um ein starkes, einiges Europa, in einer Welt, die nicht einfacher wird"

11.31 Uhr Er habe "gut geschlafen" nach seinem Wahlsieg, antwortete er auf eine entsprechende Frage.

11.29 Uhr Was halte er davon, dass zunächst Grüne und FDP miteinander reden wollten? In einer Demokratie sei es gut, wenn alle Parteien miteinander sprächen. Für eine Koalition brauche es vor allem Vertrauen. In der vergangenen Koalition aus Union und SPD sei Vertrauen nicht mehr vorhanden gewesen.

11.29 Uhr Scholz öffnet die Runde für Fragen der Pressevertreter.

11.28 Uhr "Es ist schon klar, dass viele sich wünschen, dass wir diese nächste Regierung bilden."

11.27 Uhr "Die Bürgerinnen und Bürger wünschen sich einen Regierungswechsel", sagt Scholz. Die Wähler wollten, dass die SPD regiere – im Bund, in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern.

11.26 Uhr: Eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP sei genau diejenige, die die Zukunftsaufgaben angehen könne.

11.26 Uhr: "Für uns ist ganz klar, dass wir daraus jetzt einen Auftrag ableiten." Durch die Stimmenzuwächse seien SPD, Grüne und FDP diejenigen Parteien, die einen Regierungsanspruch hätten.

11.25 Uhr: Scholz beginnt seine Ansprache.

10.58 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt in wenigen Minuten.