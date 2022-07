Berlin: Ampel-Parteien wollen Bundestagswahl wohl teilweise wiederholen

Nach der Pannenserie bei der Bundestagswahl in Berlin pl├Ądieren die Ampel-Obleute im Wahlpr├╝fungsausschuss des Bundestags nach Medienberichten f├╝r eine teilweise Wiederholung der Wahl. Dies solle in etwa 400 der rund 2.300 Wahllokale geschehen, berichteten der "Spiegel" und der "Tagesspiegel" am Donnerstag.

Union: Vorschlag der Ampel wird "Berliner Wahlchaos" nicht gerecht

Die Wahlen zum Bundestag und zeitgleich zum Berliner Abgeordnetenhaus am 26. September waren in der Hauptstadt von zahlreichen Pannen und organisatorischen Problemen gepr├Ągt gewesen. Dazu z├Ąhlten falsche oder fehlende Stimmzettel, die zeitweise Schlie├čung von Wahllokalen und lange Schlangen davor mit teils stundenlangen Wartezeiten. Zudem hatten Wahllokale teils noch weit nach 18.00 Uhr ge├Âffnet.

Der Vorsto├č der Ampel-Parteien im Wahlpr├╝fungsausschuss ├╝berrascht. Bundeswahlleiter Georg Thiel, der ein "komplettes systematisches Versagen der Wahlorganisation" in Berlin bem├Ąngelt, hat eine komplette Wahlwiederholung in sechs der insgesamt zw├Âlf Wahlkreise verlangt ÔÇô das w├Ąren rund 1.200 Wahllokale. Nach seiner Anh├Ârung im Mai hatte die Ausschussvorsitzende Daniela Ludwig (CSU) erkl├Ąrt, man werde erst nach der Sommerpause dazu eine Empfehlung abgeben.

Paus will Abtreibungsmethoden in Ärzte-Ausbildung aufnehmen

"Dürfen da nicht stehenbleiben" : Paus will Abtreibungsmethoden in Ärzte-Ausbildung aufnehmen

Auch die Union fordert eine komplette Neuwahl in sechs Wahlkreisen. Au├čerdem will sie in 50 ausgew├Ąhlten Wahllokalen der sechs anderen Wahlkreise nochmals w├Ąhlen lassen. Der Vorschlag der Ampel "ist definitiv zu wenig und wird dem Berliner Wahlchaos nicht ansatzweise gerecht", sagte der Ausschuss-Berichterstatter der CDU/CSU, Patrick Schnieder (CDU), der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wir halten es f├╝r unerl├Ąsslich, dass in mehr als 1.200 Wahllokalen neu gew├Ąhlt wird, w├Ąhrend die Ampel sich auf 400 beschr├Ąnken m├Âchte."