Das war jedenfalls eine ziemliche Illusion. Warum verübten 1969 und 1970 palästinensische Terroristen mörderische Anschläge auf Flugzeuge von Swiss Air in der Schweiz? Weil die betreffenden Flugzeuge in Verbindung mit Israel beziehungsweise mit Juden standen, wie man das heute ausdrückt. Eine Blutspur zogen Terroristen auch in den folgenden Jahrzehnten durch Europa. Erinnert sei an dieser Stelle nur an das Massaker in einem Pariser Restaurant 1982 oder München 1972. Der Nahostkonflikt war immer auch in Europa sichtbar, aber man hat die Gefahren verniedlicht und ignoriert. Nach der Bluttat, welche die Hamas am 7. Oktober letzten Jahres angerichtet hat, und der Reaktion Israels merkt die Politik nun, was die Stunde geschlagen hat. Auf deutschen Straßen wünschen viele, natürlich nicht alle, Muslime Juden den Tod.