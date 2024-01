Phoenix Ghost ist eine solche Drohne, speziell für die Anforderungen der ukrainischen Streitkräfte entwickelt. Sie kann sechs Stunden in der Luft kreisen. Die verwendete künstliche Intelligenz ist dabei sehr mächtig. In West Point und anderen amerikanischen Militärakademien wird bereits überlegt, ob Panzer im modernen Krieg überhaupt noch sinnvoll sind.

Absolut. Ich halte oft Vorträge zum Thema künstliche Intelligenz, vor nicht allzu langer Zeit war ich in Jordanien auf Einladung des Königs. Ich frage immer die Zuhörer, worüber ich sprechen soll: "Gute" Anwendungsmöglichkeiten, etwa im Bereich der Medizin? Oder stattdessen über das Potenzial in der Rüstung? Was denken Sie, was die Zuhörer in der Regel mehr interessiert?