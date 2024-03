Norbert Röttgen (CDU) bezichtigt Kanzler Olaf Scholz, aus egoistischen Gründen die Angst vor einem Krieg zu schüren. "Das ist die Melodie des Wahlkampfes", sagte er bei "Maischberger".

Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz (SDP) davor warnt, dass Deutschland in den Ukraine-Krieg hineingezogen werden könnte, vermutet Außenexperte Norbert Röttgen (CDU) dahinter ein egoistisches Motiv. "Das sind alles Angstdiskussionen, die der Kanzler aufgreift. Er will der deutschen Bevölkerung Angst machen aus Wahlkampfgründen", sagte Röttgen am Mittwochabend bei "Maischberger". Er warf seinem Kollegen im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, Ralf Stegner (SPD), vor, an dieser vermeintlichen Strategie mitzuwirken und geriet heftig mit dem Sozialdemokraten aneinander.

Die Gäste

Ricarda Lang, Grünen-Parteivorsitzende

Ralf Stegner (SPD), Außenexperte

Norbert Röttgen (CDU), Außenexperte

Oliver Welke, "Heute-Show"

Markus Feldenkirchen, "Spiegel"

Hannah Bethke, "Welt"

"Der eigenen Bevölkerung Angst zu machen, und zwar aus dem Wahlkampfmotiv – das ist die Melodie des Wahlkampfes, die wir 2025 erleben werden", prognostizierte Röttgen bei "Maischberger". Das Kalkül laute: "Wenn ihr den Krieg verhindern wollt, müsst ihr SPD und Scholz wählen. Das ist die Vorbereitung von Wahlkampf", sagte der Bundestagsabgeordnete. "Indem der Kanzler und die SPD dieses Thema wählen, macht er sich die Kriegsrhetorik und die Angstrhetorik von Putin zu eigen, zu eigenen Wahlkampfzwecken. Das ist übrigens eine Linie."

"Maischberger": Scholz, der Antikriegstreiber?

Röttgen erinnerte daran, dass Scholz im April 2022 inmitten der Debatte um Schützenpanzerlieferungen vor einem Atomkrieg gewarnt hatte. Beim Leopard-2-Kampfpanzer sei es dann um eine angebliche Eskalation gegangen und nun gebe es beim Taurus-Marschflugkörpersystem die Kriegspartei-Debatte. Stegner habe diese vermeintliche Strategie mit dem Tweet gestützt, dass Deutschland mit einem anderen Regierungschef womöglich längst Kriegspartei geworden wäre.

"Das ist etwas, was eine Grenze überschreitet, die auch den Respekt unter Demokraten gebietet, dem Anderen zu unterstellen: Du führst unser Land in den Krieg", sagte Röttgen. Stegner weigerte sich hingegen bei "Maischberger", die Aussage zurückzunehmen. Er verteidigte erneut das Nein des Kanzlers zu Taurus-Lieferungen. Dass sowohl die von Russland abgehörten hochrangigen Bundeswehrvertreter als auch der Taurus-Hersteller MBDA konstatiert haben, dass der Marschflugkörper auch von ukrainischen Soldaten bedient werden könnte, focht ihn scheinbar nicht an.

Röttgen: Verbündete haben Fragen

"Mir ist ein Bundeskanzler lieber, der vorsichtig ist und nicht fragt, was die Firma darüber sagt und nicht fragt, was irgendwelche Offiziere in der Vorbereitung darüber sagen", meinte Stegner in der ARD-Talkshow. "Wo hat er eigentlich seinen technischen Verstand her?", wollte Röttgen wissen. Der CDU-Politiker bekräftigte: "Ich glaube zum Beispiel, dass unser höchster Luftwaffengeneral ein Experte ist." Woraufhin Stegner murmelte: "Nicht in geschützter Kommunikation, offenbar."

Röttgen sah bei der Affäre um das von Russland abgehörte Telefonat der Offiziere noch Klärungsbedarf. "Man muss tatsächlich die Frage stellen: War das jetzt einmal eine Regelverletzung oder stimmt etwas mit der Sicherheit der Kommunikation in der Bundeswehr nicht?", sagte er. "Ich glaube zum Beispiel, dass Huawei und andere chinesische Unternehmen mit an dem Ausbau des Bundeswehrkommunikationsnetzes beteiligt sind. Also, ich habe da einige Fragen, ob da wirklich die Sicherheit der Kommunikation gewährleistet ist. Und, was schlimmer ist: Unsere Verbündeten haben diese Frage auch."

Ricarda Lang fordert neue Fehlerkultur