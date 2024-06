Im Verband denkt mancher mit Unbehagen zurück an diese Zeit. "Jeder Cartellbruder, der für die CV-Afrikahilfe gespendet hat, [muss] das Gefühl haben (...), mit der Spende sexuellen Missbrauch gefördert zu haben", heißt es in einem Schreiben der Göttinger Studentenverbindung KDStV Sugambria. Konkrete Beweise gibt es nicht, dass Missbrauchstaten aus Mitteln der CV-Afrika-Hilfe finanziert wurden.

Mitten in den Nachforschungen zum Fall Dillinger hatte der CV-Vorort Berlin , Ausrichter der jüngsten Cartellversammlung, im August letzten Jahres das umstrittene "Memorandum Romanum"veröffentlicht. Kurz vor der Versammlung war das Papier durch die "Autonome Antifa Freiburg" an die Öffentlichkeit gelangt, eine Gruppe mit guten Kontakten in die Szene der Studentenverbindungen. In der erzkatholischen "Denkschrift", die sich mit Kirche und Glaube im Cartellverband auseinandersetzt, ist die Rede von einer "Glaubenskatastrophe im christlichen Abendland".

Papier: Zölibatär lebende Kleriker nicht das Problem

Ausführliche Kritik findet sich in dem Memorandum am Umgang mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs innerhalb der katholischen Kirche. Es sei so, dass sich "eben nicht zölibatär lebende Kleriker" an Kindern oder Schutzbefohlenen vergehen würden, "sondern zum größten Teil verheiratete Menschen, ganz überwiegend Männer, im häuslichen, familiären Bereich" so die "Denkschrift". Der Fall Dillinger wird mit keinem Wort erwähnt, dafür ist vom "Missbrauch mit dem Missbrauch" die Rede.