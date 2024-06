Wir leben in einer Zeit der Krisen. Dabei spielt es allerdings weniger eine Rolle, ob es sich tatsächlich um eine existenzgefährdende Dauer- oder Megakrise handelt. Nein, entscheidend ist es, ob die Menschen ihre Situation so wahrnehmen. Wenn sie dann obendrein meinen, "Die da oben" seien unfähig, das Land durch die lebensgefährdenden Stürme der Gegenwart zu führen, werden sie sich öffnen für neue, auch extremistische Leute, die ihnen Lösungen versprechen. Deshalb möchte ich nochmals betonen: Es ist überaus wichtig, zu verstehen, was Hitler und Goebbels und was ihre Anhänger auf subjektiver Ebene angetrieben hat. Denn dann wird deutlich, dass die neuen extremen Parteien Europas sehr viel mehr mit dem Nationalsozialismus zu tun haben, als wir bislang dachten.

Teile der Ideenwelt Hitlers werden oftmals in einer Weise normalisiert, in der häufig gar nicht wahrgenommen wird, dass es sich um die Ideenwelt Hitlers handelt, da wir Hitler in den letzten Jahren zu häufig auf eine Karikaturversion seiner selbst reduziert haben: einen schreienden, geifernden Racheengel. Aber es ist noch schlimmer: In Teilen der sozialen Medien wird gerade Hitler selbst verniedlicht und gesellschaftsfähig gemacht, gerade in sozialen Medien, die vor allem von Teenagern konsumiert werden, in einer Zeit, in dem sich vor allem die Jugend Europas radikalisiert. Vermutlich jeder Jugendliche mit einem Smartphone wird schon einmal Pepe the Frog – eine der Lieblingsfiguren von Memes in den sozialen Medien – als Hitler dargestellt gesehen haben. Jetzt trifft ein, wovor der Bundespräsident in seiner Rede bei der Eröffnung des Historikertags in Leipzig im September gewarnt hatte: dass Schüler Gewalt verherrlichen und "Hitler einen großen Mann nennen".