Die teuersten Naturkatastrophen

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft kann abschätzen, welche Naturkatastrophen welchen finanziellen Schäden angerichtet haben. Das Hochwasser in Süddeutschland Ende Mai und Anfang Juni diesen Jahres schafft es mit einem geschätzten Schaden von 2 Milliarden Euro nicht unter die fünf teuersten Schadenereignisse.

1. Sturzflut "Bernd": Der Starkregen mit der Flut im Juli 2021 verursachte in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen versicherte Schäden in Höhe von 9,5 Milliarden Euro.

2. August-Hochwasser 2002: Nach Extremniederschlägen im Alpenraum und im Osten Deutschlands Hochwasser mit 5,62 Milliarden Euro Schaden.

3. Sturm "Kyrill": Im Januar 2007 richtet er vor allem in Ostdeutschland Schäden an. Summe insgesamt: 4,05 Milliarden Euro.

4. Hagelsturm "Andreas": Am 28. und 29. Juli 2013 fielen gewaltige Hagelkörner auf einige Teile Deutschlands, Reutlingen und Wolfsburg waren besonders betroffen. 3,6 Milliarden Euro.

5. Juni-Hochwasser 2013: Nach einem nassen Frühjahr brachte ein ausgedehntes Tief in sieben europäischen Ländern Überflutungen. Schaden in Deutschland: 2,65 Milliarden Euro.