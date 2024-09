Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) stellt der Ampel nach dem Exit der Grünen-Spitze und den jüngsten Landtagswahlen im Osten ein Ultimatum. "Es gibt zwei Möglichkeiten", sagte er am Donnerstagabend bei "Maybrit Illner". "Entweder diese Ampel kommt noch einmal in einen Arbeitsmodus und kriegt noch mal ein paar große Dinge hin oder sie muss aufhören. Weil, sonst nimmt der Vertrauensverlust zu."

Der NRW-Regierungschef erwartete bei "Illner" nicht, dass Rot-Grün-Gelb vor der Bundestagswahl das Ruder herumreißen kann. Seine Forderung für diesen Fall lautete: Neuwahlen. "Die Ampel muss regieren oder sie muss die Regierung einstellen und das Mandat wieder zurückgeben an die Menschen im Leben, das sie neu wählen kann", sagte der Christdemokrat. Er bezweifelte jedoch, ob die FDP die Koalition vorzeitig verlassen wird.

Wüst kritisierte, der Dauerstreit in der Bundesregierung lähme auch die Arbeit des Parlaments. "Mit wem soll eine Union im Deutschen Bundestag zusammenarbeiten, wenn die Ampel nicht mal selber einig ist", kritisierte Wüst.

Aman sieht wenig Druck auf FDP-Spitze

Melanie Amann, stellvertretende "Spiegel"-Chefredakteurin, attestierte den Liberalen in diesem Zusammenhang einen seltsam fehlenden "Exit-Druck". Trotz der anhaltenden Wahlniederlagen werde Parteichef Christian Lindner intern nicht infrage gestellt: "Außer Wolfgang Kubicki meldet sich sowieso niemand zu Wort."

Der NRW-Ministerpräsident sprach von "schockierenden" Ergebnissen bei den zurückliegenden drei Landtagswahlen sowie bei der Europawahl. "Wie kriegen wir die AfD runter?", müsse nun die zentrale Frage sein, forderte er bei "Illner". Dies wird laut Wüst nur mit Sachthemen gelingen, insbesondere im Bereich Migration. Er nannte sein kürzlich vorgestelltes Sicherheitspaket "eine Spitze gegen die Ampel, die keinen ausreichenden Konsens herstellt für mehr Konsequenz in der Asylpolitik".

Wüst hält an Idee von Drittstaatenlösung fest

Wüst warnte davor, Wahlsiege wie den von Dietmar Woidke (SPD) in Brandenburg über die AfD zur Dauerlösung zu machen. Es könne "nicht Sinn von Demokratie sein", dass Menschen nur deshalb eine Partei wählten, um die AfD zu verhindern.

Wüst plädierte bei "Illner" für die Drittstaatenlösung. Es werde jedoch dauern, bis positive Effekte zu sehen sein könnten. Dem widersprach der Migrationsforscher Ruud Koopmans von der Humboldt-Universität zu Berlin. Das könne sehr schnell gehen und eine Lösung in dieser "Krise der Demokratie" bringen, sagte er. So habe der Asylkompromiss von 1993 sehr effektiv sowohl gegen illegale Migration als auch Rechtsextremismus gewirkt. Die AfD könne dauerhaft nur durch Lösungen in der Migrationspolitik geschwächt werden, sagte der Professor für Soziologie und Migrationsforschung.