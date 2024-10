Spaß, Sport – und Wagner-Söldner: In Russlands größtem Jugendcamp wird auch um Unterstützung für den Ukraine-Krieg geworben – und deutsche Kinder machten dort Ferien.

Kinder aus Deutschland verbringen drei Wochen im bekanntesten Jugendzentrum Russlands auf der annektierten Krim. Putins Partei "Einiges Russland" organisiert das Programm und russische Soldaten präsentieren einen wohlwollenden Blick auf den Ukrainekrieg: Für Propaganda holt Russland auch Minderjährige aus dem westlichen Ausland auf die annektierte und international isolierte Krim – und Eltern in Deutschland spielen offenbar mit.

Internationaler Wettbewerb von Partei und Regierung

Im achten Durchgang in diesem Jahr nahmen mehr als 3.000 Kinder und Jugendliche aus 60 Ländern teil. Ein Teil der Teilnehmer der Camps zahlt für den Aufenthalt, die übrigen bekommen ihn spendiert – als Belohnung für besondere Leistungen oder die erfolgreiche Teilnahme an Wettbewerben. Auch Kinder aus Deutschland, Frankreich und Finnland wurden offenbar als Gewinner eines Wettbewerbs "Menschen von Artek" zu der komplizierten Reise auf die Krim eingeladen.

Putins Partei "Einiges Russland", mehrere Regierungsstellen und -agenturen sowie der Staatskonzern Rossatom sind Partner bei dem Wettbewerb, der das Ferienzentrum Artek würdigen und andere Kinder für die Geschichte begeistern soll. Lange war der Aufenthalt dem Nachwuchs der Parteieliten vorbehalten, auch handverlesene Pioniere aus der DDR durften hier Ferien machen. Im Westen geriet das weltgrößte Jugendlager in die Schlagzeilen, weil es in diesem Jahr auf die Sanktionslisten genommen wurde: Kinder aus besetzten ukrainischen Gebieten sollen auch zur Umerziehung hierher gebracht worden sein.

Der aktuelle Urlaub von Kindern aus Westeuropa in der Anlage wurde durch einen Bericht des öffentlich-rechtlichen finnischen Fernsehens bekannt. Die russischen Organisatoren hatten allerdings aus ihren Ferienkindern auch kein Geheimnis gemacht: Fast 5.000 Fotos gibt es in einem Album im russischen sozialen Netzwerk VK. Der Sender RT, diverse Beteiligte und Organisationen verbreiteten zudem Bilder und Informationen mit den Jugendlichen aus Deutschland. Auch das Russische Haus in Paris postete Bilder.