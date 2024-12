Schaute man nur auf die Geschehnisse auf dem Domplatz, wo sich laut Polizeiangaben ab 18 Uhr am Samstag etwa 1.000 Menschen für eine Mahnwache zusammenfanden, könnte Optimismus aufkommen, dass Borris' Wunsch in Erfüllung geht.

Rechtsradikaler Aufmarsch

Die Anteilnahme ist groß in Magdeburg. Vor der Johanniskirche, die gegenüber dem Tatort am Alten Markt liegt, finden sich über den Tag hinweg viele Menschen ein. Sie legen Blumensträuße, Trauergedecke oder Plüschtiere nieder. Einige verweilen in stiller Trauer, andere zünden Kerzen an. Bis zum Abend ist so ein buntes Blumenmeer entstanden, aus dem der Schein Dutzender Kerzen heraus leuchtet. Es ist nicht nur sprichwörtlich ein Lichtblick an diesem nasskalten Samstag.