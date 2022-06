Was für ein Irrsinn!

Fest steht, dass auch in meiner sowjetischen Jugend Figuren in Magazinen derart dargestellt worden sind: Uncle Sam, Chiles Despot Augusto Pinochet oder eben der Mossad. Nun den israelischen Geheimdienst als stellvertretend f├╝r das Judentum in der ganzen Welt anzusehen halte ich, nun ja, f├╝r wenig hilfreich, um den Hass auf Juden in der Welt zu bek├Ąmpfen.

Dass nun nur noch ├╝ber den sogenannten Antisemitismusvorfall bei der documenta gesprochen wird, ist schade. Denn es gibt Hunderte K├╝nstlerinnen und K├╝nstler, ├╝ber deren Werke ebenfalls diskutiert werden sollte. Kommen wir daher zur Ausgangsfrage zur├╝ck: Wer ist in Kassel der K├╝nstler?

Das Lumbung-Prinzip benennt ├╝brigens auf Indonesisch eine Reisscheune, die nach der Ernte gemeinschaftlich benutzt wird, zum Chillen und Abh├Ąngen. Dort wird die ├╝bersch├╝ssige Ernte verteilt, es wird gesungen und getanzt. Also ging es auf der documenta ums Teilen und Ausgeben, ums gemeinsame Schaffen und Wiederverwerten.

G├Ąrten sind sehr wichtig

Wir k├Ânnten, wenn wir wollten, alles wiederverwertbar machen. Sogar die Kunstwerke. Sehr gro├če Kunstwerke k├Ânnten zum Beispiel in viele kleinere geteilt werden und viele Menschen gl├╝cklich machen. So habe ich in einem Pavillon einen riesengro├čen Hundekopf aus Pl├╝sch gesehen, eine alte Theaterdekoration, die durchaus in 1.000 kleine Katzen geteilt werden sollte.

In einem anderen Pavillon fuhren schnurrb├Ąrtige Ex-Kinder Skateboard, riesige F├Ącher aus Kuhhaut wurden ├╝ber die Skater geschwenkt. Der Geist der Kuh sei noch immer in den F├Ąchern zu Hause und wolle dringend gemolken werden, erkl├Ąrte mir eine sehr ernste K├╝nstlerin aus Thailand. Den vietnamesischen Garten hinter der Lolita Bar fand ich sehr eindrucksvoll, er glich einem Tempel und war die ganze Zeit von vietnamesischen Familien aus ganz Deutschland ├╝berf├╝llt.

Angeblich legt jede Familie, die aus Vietnam auswandert, als Erstes einen Garten an, ganz egal wie weit weg von zu Hause sie sind. Es gibt drei Arten von Pflanzen, die in jedem Haushalt nicht fehlen d├╝rfen: die Pflanzen zum Schmecken, die zum Heilen und die zum Meditieren. Das K├╝nstlerkollektiv legte in Kassel einen gro├čen Garten an, der mit Samen von Pflanzen ihrer in Deutschland lebenden Landsleute entstand.

Die Vietnamesen konnten in diesem Garten die Samen austauschen, die ihnen zu Hause fehlen. LGBTQIA- Personen organisierten gleich neben dem Kr├Ąutergarten ihre eigenen Partys, von denen die b├╝rgerliche Gesellschaft ausgeschlossen war.