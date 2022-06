Streit um documenta: Kassel droht mit Alleingang

"Angriff auf die documenta"

R├╝ckendeckung bekommt Geselle von seinen SPD-Amtsvorg├Ąngern Hans Eichel, Wolfram Bremeier und Bertram Hilgen. In einer Erkl├Ąrung mit Geselle lehnten sie Roths Pl├Ąne als "Angriff auf die documenta" ab. Der Wunsch nach mehr Einfluss des Bundes werde damit begr├╝ndet, die vor allem lokale Verantwortlichkeit stehe im Missverh├Ąltnis zur Bedeutung der documenta. "Diese Haltung ist Ausdruck kaum zu ├╝berbietender Arroganz und ├╝bersieht, dass sich die documenta in ihrer ├╝ber 60-j├Ąhrigen Geschichte in "lokaler Verantwortlichkeit" zu dem entwickelt hat, was sie heute ist ÔÇô und das ohne oder nur mit sehr bescheidener finanzieller Unterst├╝tzung durch den Bund."