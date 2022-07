Olaf Scholz bei "Maybritt Illner" befragt: "Wie lange werden Sie regieren?"

Klima gegen Krieg?

Zur Sorge gerade im Mittelstand sagte Scholz: "Wir werden nicht alle Preise runter subventionieren können. Das kann kein Staat der Welt." Die Regierung versuche aber ihr Bestes, damit die Preise nicht durch die Decke gingen. "Es muss natĂŒrlich so sein, dass man sich das Leben leisten kann", unterstrich Scholz. Apropos "Leben": "Jetzt gerade sehe ich nicht, dass es moralisch vertretbar ist, Kinder in die Welt zu setzen", sagte Studentin und KlimaschĂŒtzerin Rifka Lambrecht.

Sie warf Scholz vor, mit der RĂŒckkehr zu Kohle und sogar Atomenergie die "Klimakriege" von morgen mitzuverantworten. "Ich habe das GefĂŒhl, dass Sie den Krieg gegen das Klima ausspielen", sagte das Mitglied des Jugendrats der Generationen Stiftung. Junge Menschen seien die Verlierer der Krise. "So sehe ich keine Zukunft in Ihrer Zukunftskoalition", sagte die 21-JĂ€hrige.

Sowohl sie als auch Berning geißelten die FDP als Bremse oder gar "dreisten" Blockierer in der Ampelkoalition, was mehr Steuergerechtigkeit anbelangt. "Man muss endlich Politik der klaren Kante machen", forderte der Intensivpfleger. Es könne doch nicht sein, dass Konzerne Kurzarbeit anmeldeten, dann aber Dividenden an Anleger ausschĂŒtteten. BĂ€cker Berning sah es Ă€hnlich. Einige Firmen seien in der Corona-Krise sehr, sehr reich geworden: "Es muss doch möglich sein, den Gewinn von Amazon zu besteuern. Bei jeder kleinen Firma wird das gemacht."