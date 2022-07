"Notversorgung": Grünen-Politikerin knickt bei Atomfrage ein

Die Energiewende ist "jetzt doppelt und dreifach nötig". Wie schafft Deutschland das? Diese Frage stellte Anne Will in ihrer letzten Talkshow vor ihrer langen, bis Mitte September geplanten Sommerpause. Zur Einstimmung war Bundeskanzler Scholz' am Freitag mit dem Satz "You'll never walk alone" gegebenes Entlastungsversprechen an die Bürgerinnen und Bürger zu hören. Wird er dieses "Niemals" halten können?