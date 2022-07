ZDF: Friedrich Merz weist Russlandforderungen von Kretschmer zurück

CDU-Chef Friedrich Merz hat die Forderungen des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer nach langfristigen Energieimporten aus Russland zurückgewiesen. "Das ist nicht die Meinung der Union", sagte Merz am Sonntag im ZDF-"Sommerinterview", das am Abend ausgestrahlt wird. Er wies zurück, dass es einen Ost-West-Bruch in der Positionierung gegenüber Russland in der Partei gebe.