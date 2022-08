Maskenpflicht im Flieger bei Baerbock-Reise nach Marokko

Aktualisiert am 25.08.2022 - 15:18 Uhr

Aktualisiert am 25.08.2022 - 15:18 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bei der Reise von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nach Marokko und Dänemark gilt anders als bei der Kanada-Reise von Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) Maskenpflicht wegen der Corona-Pandemie. Alle Passagiere mussten zudem höchstens 24 Stunden vor dem Abflug von Berlin in die marokkanische Hauptstadt am Montagabend einen PCR-Test machen und zusätzlich an jedem weiteren Reisetag morgens einen Selbsttest.